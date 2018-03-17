Tamamen kuşatılmış durumda olan Afrin kent merkezine TSK'ya bağlı Özel Kuvvetler ve ÖSO birlikleri akşam saatlerinde giriş yaptı. İlçe merkezinde operasyonlar başladığı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde tamamen kuşatılan Afrin ilçe merkezinden sivillerin çıkması için 3 kilometrelik bir koridor açılmıştı. Birkaç gün içerisinde binlerce sivil, terör örgütü PYD/PKK'nın tehditlerine rağmen Afrin ilçe merkezini terk etmişti.

ERDOĞAN İŞARETİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Afrin'in düşmesinin an meselesi olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın konuşmasından saatler sonra Özel Kuvvetler Afrin'e girdi.

Ayrıntılar geliyor...

Afrin ilçe merkezinde operasyon başladı!