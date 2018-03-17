‘Afrin savaşında müjde yakın’

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Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Muhammed Kır için memleketi Erzurum'daki tarihi Çifte Minareli Medrese önünde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze töreninde şehidi 20 bin Erzurumlu uğurladı. Cuma namazı sonrası cenaze töreninde konuşma yapan Erdoğan, acılı aileye başsağlığı dileyerek "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili Peygamberimize en yakın olan bir makama uğurlayacağımız Muhammed'imize öncelikle bu şehadet makamında inşallah başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum. İnşallah Peygamberimize komşu olacaklar. Afrin savaşında Rabbim bizlere fethini yakın kılsın diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu mücadele de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum" dedi.Kılınan cenaze namazının ardından bekar olan şehit Kars Kapı Şehitliği'ne defnedildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve 20 bin kişi katıldı.