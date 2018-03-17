Haberler Gündem Haberleri Afrin'in merkezi kuşatıldı

Afrin'in merkezi kuşatıldı Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre, son birkaç günde 48 bin kişi Afrin'den ayrıldı.

Giriş Tarihi: 16.3.2018 19:44 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 02:01