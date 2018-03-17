Afrinli siviller PKK'nın yalanlarını anlattı

Afrin'den kaçmayı başaran Abdo: Sabah 06.00'da yola çıkmıştık, kontrol noktasındaki kalabalığa iki tane roket attılar. Çok kişi öldü ve yaralandı. Herkes kaçıştı. Hastaneleri yakıyorlar, herkese ateş ediyorlar. PKK bunları yaptı. PKK'nın işi bu.

Afrin'den kaçan Hammud: Bunlar yollara, hastanelere ve okullara her yere mayın döşediler. 'Ya evinizde kalın ya da çıkın ve ölün' diyorlar. Ben PKK'nın katliamlarına şahidim. Dün Mahmudiye Mahallesi'nde bir katliam yaptılar, bir kontrol noktasını hedef aldılar. Bu kontrol noktasını PKK hedef aldı, ölüler yollara saçılmıştı, aynı şekilde her taraf yaralı doluydu. Eğer yol açık olsa Afrin'de bir kişi bile göremezsiniz. Herkes oradan çıkar.

TERÖRİSTLER HASTANELERİ YAKTI

Afrin'den kaçarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) terörden temizlediği bölgelere sığınan siviller, teröristlerin kendilerini canlı kalkan olarak kullanmak istediğini, kentten çıkmaya çalışan ailelere ateş açtığını ve hastaneleri yaktığını söyledi.

Afrin'de yuvalanan terör örgütü PYD/PKK'nın TSK ve ÖSO'ya karşı canlı kalkan olarak kullanmak istediği siviller, yaşadıklarını ve PYD/PKK'nın yalanlarını AA'ya anlattı.

"PKK HASTANELERİ YAKIYOR, HERKESE ATEŞ EDİYOR"

Afrin'den bu sabah geldiğini belirten Ahmed Abdo, teröristlerin Afrin'den kaçanlara ateş ettiğini belirterek, " Ben, ailem, çocuklarım birlikte geldik. Dün yola çıkmıştık ama kontrol noktasında herkesi durdurdular, kalabalık vardı. Kimsenin çıkışına izin vermiyorlar." dedi.

Kentten ayrılmaya çalışanlara örgütün ateş açarak engel olmaya çalıştığını, gerekirse sivilleri katletmekten geri durmadığını ifade eden Abdo, "Sabah 06.00'da yola çıkmıştık. Kontrol noktasındaki kalabalığa iki tane roket attılar. Çok sayıda kişi öldü veya yaralandı. Herkes kaçıştı. Hastaneleri yakıyorlar, herkese ateş ediyorlar. PKK bunları yaptı. PKK'nın işi bu." diye konuştu.

"EĞER YOL AÇIK OLSA AFRİN'DE BİR KİŞİ BİLE GÖREMEZSİNİZ"

Teröristlerin elinden kaçmayı başaran Afrinli Enise Hammud ise "Afrin'den neden mi çıktık? Bunlar bizi vurdular. Camları kırdılar, eğer kocam dışarıya çıkmış olsaydı onu da öldüreceklerdi." dedi.

PYD/PKK'lı teröristlerin halkı tehdit ederek kentte tutmaya çalıştığına dikkati çeken Hammud, "Bunlar yollara, hastanelere ve okullara, her yere mayın döşediler. 'Ya evinizde kalın ya da 'çıkın ve ölün' diyorlar. Kimse kimseyi suçlamasın. Bunları yapanlar PKK'lılar. Ben PKK'nın katliamlarına şahidim. Dün Mahmudiye Mahallesi'nde katliam yaptılar, bir kontrol noktasını hedef aldılar. Bu kontrol noktasını PKK hedef aldı. Ölüler yollara saçılmıştı, aynı şekilde her taraf yaralı doluydu. Eğer yol açık olsa Afrin'de bir kişi bile göremezsiniz. Herkes oradan çıkar."

Diğer bir sivil Fehim Biddar ise "Dışarıda bir traktör vardı, ona bindik, buraya geldik. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz." diye konuştu.

KARA PROPAGANDA HABERLERİ ÇÜRÜTÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı bugün, Afrin kent merkezinde teröristler tarafından bina, tesis ve araçların yakıldığı, yıkıldığı, bunların içerisinde hastane binasının da olduğunu açıklamıştı. Açıklamada, bu tür olaylarla ve şehre verilen zararların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirildiğine dair uluslararası kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıldığı belirtilmişti. TSK tarafından vurulduğu öne sürülen Afrin Hastanesinin bugün 09.43'te kaydedilen ve iddiaların yalan olduğunu ortaya koyan görüntüler de paylaşılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.