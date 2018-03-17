Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: (Çiftlik Bank'ın Konya Tuzlukçu'daki tesisine devlet teşviği iddiası) Devletten hibe ve destek alınacağına dair iddia tamamen asılsızdır ve yalandır.

"Fame Game Hayvancılık San. ve Tic. AŞ, Mehmet Aydın, diğer ilgili şirketler ve bunların yetkilileri hakkında, nitelikli dolandırıcılıktan Bakanlığımızca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hakkında çok hassas olan ve gereğini yapan Bakanlığımızla söz konusu oluşumun ilişkilendirilmesi kesinlikle kabul edilemez."

YAPILAN ASILSIZ HABERLER

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarının, Çiftlik Bank'ın "@ciftlikbank" uzantılı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 22 Kasım 2017'de yapılan bir paylaşımı dikkate alarak asılsız haberler yaptığı ve bazı siyasilerin konuyu iddia olarak gündeme taşıdığı ifade edildi.

Bakanlık, Çiftlik Bank'a teşvik ve hibe iddiasını yalanladı

Söz konusu paylaşımda geçen "Çiftlik Bank'ın Konya Tuzlukçu'daki tesisinin yüzde 30 devlet teşvik ve hibesiyle yapılacağı" iddiasının gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu Twitter paylaşımında geçen devletten hibe ve destek alınacağına dair iddia tamamen asılsızdır ve yalandır. Temeli atılan söz konusu tesisle ilgili Bakanlığımızca hiçbir hibe ve destek verilmemiştir. Söz konusu açılışa Bakanlığımızdan herhangi bir katılım olmamıştır. Konya'daki diğer kurumlara da ulaşılarak bu açılışa katılmamaları konusunda uyarıda bulunulmuştur.

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Fame Game Hayvancılık San. ve Tic. AŞ, Mehmet Aydın, diğer ilgili şirketler ve bu şirketlerin yetkilileri hakkında, bu oluşumun gerçek üretimi yansıtmadığı, saadet zincirine dayandığı ve faaliyetin gerçek üreticiye zarar verdiği iddiasıyla nitelikli dolandırıcılıktan Bakanlığımızca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak 2018'de suç duyurusunda bulunulmuştur. Dolayısıyla konu hakkında çok hassas olan ve gereğini yapan Bakanlığımızla söz konusu oluşumun ilişkilendirilmesi kesinlikle kabul edilemez."