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Çaresiz kalınca yalana sarıldılar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun büyük kahramanlık ve titizlikle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na gölge düşürmek için her türlü yalana başvuran terör örgütü YPG/PKK bu sefer de batılı ajansların desteğini arkasına alarak TSK'nın Afrin'de bir hastaneyi bombaladığı yalanını ortaya atan terör örgütünün kara propagandasına kimse inanmadı.

Giriş Tarihi: 17.3.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 09:43
Çaresiz kalınca yalana sarıldılar

Bölücü örgüt mensuplarını 'gazeteci', iftiralarını ise 'haber' olarak dünyaya sunmaya çalışan bazı yabancı haber ajansları Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü haklı mücadeleye gölge düşürebilmek için hep birlikte yalana sarıldılar. Ancak ortada ne bombalanan bir hastane, ne de ölü ya da yaralılar vardı.

YALANLARINA BİR FOTOĞRAF BİLE SERVİS EDEMEDİLER

Bu nedenle bu çirkin yalanlarını destekleyebilecek tek bir kare fotoğraf ya da görüntü servis edemediler. Kaynak gösterdikleri haberlerdeki fotoğrafların da daha önce Suriye'de yaşanmış olaylara ait olduğu ortaya çıktı. İftiracı medya kuruluşlarına TSK'dan da yalanlama geldi. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Harekât sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir" denildi.

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Çaresiz kalınca yalana sarıldılar
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