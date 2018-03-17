Çaresiz kalınca yalana sarıldılar

Bölücü örgüt mensuplarını 'gazeteci', iftiralarını ise 'haber' olarak dünyaya sunmaya çalışan bazı yabancı haber ajansları Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü haklı mücadeleye gölge düşürebilmek için hep birlikte yalana sarıldılar. Ancak ortada ne bombalanan bir hastane, ne de ölü ya da yaralılar vardı.

YALANLARINA BİR FOTOĞRAF BİLE SERVİS EDEMEDİLER

Bu nedenle bu çirkin yalanlarını destekleyebilecek tek bir kare fotoğraf ya da görüntü servis edemediler. Kaynak gösterdikleri haberlerdeki fotoğrafların da daha önce Suriye'de yaşanmış olaylara ait olduğu ortaya çıktı. İftiracı medya kuruluşlarına TSK'dan da yalanlama geldi. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Harekât sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir" denildi.