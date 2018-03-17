Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Kongresi Diyarbakır'da müjdeyi verdi: Şu an itibariyle Afrin'de sona geldik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi "Şuan itibariyle Afrin'de sona geldik"

"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şu sözlerle devam etti: Diyarbakır bugün bambaşka. Allah hasretimizi giderdi. Şükürler olsun. Bugün Ak Parti 6. İl Kongresi sayesinde tekrar birlikteyiz. Hamdolsun, bir olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. İnşallah hep beraber yürüyeceğiz. Bugünlerimizin mimarları sizlersiniz. İnşallah hep beraber Diyarbakır'ı çok daha iyi yerlere taşıyacağız.

"KARDEŞLİĞİ BİZE ÇOK GÖRDÜLER"

"Bize bu kardeşliği çok gördüler. Biz sabrettik. Sabredenler her zaman zafere ulaşır dedik. Allah'a hamdolsun bu zafere de hep birlikte ulaştık. Aramıza nifak tohumu ekmeye çalıştılar ama milletçe bu oyunu bozduk. Teröristlerin arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Artık bozuldu."

"Hepimiz 2019 yılına hazırız inşallah. Bunun için çok çalışmamız gerek. Durmak yok, yola devam edeceğiz. Afrin'de zafere ulaştık sayılır. Müjde yakındır inşallah. Bunu hep birlikte başardık. Şehitlerimiz de şu an en yüce makamdalar. Allah da bizlere o makamları nasip eylesin inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti