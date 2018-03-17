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FETÖ’nün sınav hırsızlarına baskın

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
Ankara'da 2009 Polis Koleji sınavında soruları çaldığı belirlenen FETÖ üyelerine yönelik 24 ilde eşzamanlı baskın düzenlendi, 20 kişi yakalandı.
İstanbul merkezli 28 ilde örgüte ait "Çalışma Evleri"ne baskın düzenlendi. Aralarında avukat ve hakim ile savcı adaylarının da bulunduğu 68 kişi hakkında göz-altı kararı verildi. 38 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de, 4, Bursa'da 9, İzmir'de 15, Kocaeli'nde 10 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da aralarında 1 yarbay ve 2 zabıt kâtibinin de bulunduğu 9 kişi yakalandı, 5 kişi tutuklandı. İzmir'de 10 kişi tutuklandı, 15 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta 6 kişi tutuklandı. Kırıkkale'de il ablası M.A. tutuklandı. Kocaeli'de 10 kişi gözaltına alındı. Sakarya il imamı A.E. ve eşi B.E. tutuklandı.
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FETÖ’nün sınav hırsızlarına baskın
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