Hainlerden sivillere sinsi tuzak 6 ölü

BUGÜN NELER OLDU

YPG/PKK terör örgütü, köylerinden zorla çıkararak Afrin merkeze yerleştirdiği ancak evlerine dönmek isteyen aileleri, bu kez de tuzakladığı el yapımı patlayıcılar ve kullanımı Ottawa Antlaşması ile yasaklanan antipersonel mayınları ile vuruyor. Afrin'den kaçarak köyleri Gunde Kurda'ya gitmek isteyen 17 kişilik aile, yağmur başlayınca yol üzerindeki bir eve sığınmak istedi. Aile üyelerinden bazılarının eve girmesiyle halıların altına tuzaklanan el yapımı patlayıcılar infilak etti. Olayda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 6 kişi ölürken, bir kişi enkaz altında kaldı, 5 kişi de yaralandı.Afrin'in Şeran beldesinde ise terörden temizlenen bölgeyi terk etmeye çalışan sivillere dün teröristlerce ateş açıldı. Sivillerin hedef alınması üzerine TSK ve ÖSO terör mevzilerini ateş altına aldı. Sivillere ateş açan teröristlerin bulunduğu mevziler, uçaksavar ve roketlerle imha edildi.TSK'nin kuşattığı Afrin'de YPG/PKK mensupları büyük bozguna uğrarken çok sayıda terörist de silahlarını bırakarak kentten kaçıyor. Güvenlik güçleri tarafından teröristlere ait çok miktarda mühimmat deposu bulundu. Bu çerçevede Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahının, teröristlerce kullanılamadan ele geçirildiği öğrenildi.Yine Şeran beldesinde örgüt elebaşlarından birinin kullandığı lüks evde arama yapan güvenlik güçleri, odalar ve eşyalar arasına tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar ele geçirdi. Battaniyenin arasına gizlenmiş patlayıcı düzeneğiyle başka bir odada ahşap dolabın üzerindeki Kur'an-ı Kerim'in altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu. Güvenlik güçlerinin dikkati sonucu patlayıcılar imha edildi.TSK ve ÖSO, dün gün boyunca 9 köy ile stratejik önemi sahip 524, 544 ve 801 rakımlı tepeleri teröristlerden temizledi. Böylece bugüne kadar kontrol altına alınan bölge sayısı 217'si köy, 44'ü kritik nokta olmak üzere 261'e ulaştı. Genelkurmay Başkanlığı, dün itibariyle Zeytin Dalı Harekâtı'nda toplam 3 bin 530 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Bu arada Genelkurmay, Kuzey Irak'taki Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yapılan operasyonlarda ise 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.