İhsanoğlu Bakü’de kalp krizi geçirdi

İhsanoğlu, Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapıldı. Merkezi Klinik Hastanesi Kardiyoloji Şubesi Şefi Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov, İhsanoğlu'nun göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini belirterek muayene sırasında İhsanoğlu'nun nabzının düşük olduğunun görüldüğünü, arka duvar damarının tamamına yakınının tıkalı olduğunun tespit edildiğini belirtti. İbrahimov, "Arka damar genişletildi ve bir stent konuldu. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, nabzı, stent konulduktan sonra rahatladı. En az 36 saat yoğun bakımda kalacak." dedi. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun eşi Füsun İhsanoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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