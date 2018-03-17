Kapıları açsak kaçacak delik arayacaktınız

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Erzurum 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. İşte Erdoğan'ın, kongrenin yapıldığı Yakutiye Buz Hokey Salonu'nda ve önünde partililere yaptığı konuşmaların satırbaşları;3.5 milyon Suriyeliye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız, aman kapıları açmayın diye. Biz insanlık yaptık. Ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda da istediğiniz kararı alın. Bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların zaten kıymet-i harbiyesi yok. Bizim eskilerimizin bir sözü var ya, 'Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Bunlar bu. Bunlar maksuda geçemediler, hala binadalar. Ama biz aldık başımızı gidiyoruz, evelallah...Afrin'de de sona doğru geliyoruz. Birileri AP'den meydan okuyor. 'Askerlerinizi çekin oradan' diyorlar. Ey AP! Siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız, o aklı kendinize saklayın.Afrin'de asla sivil insanlarla işimiz yok. Suriye topraklarında bizim işimiz yok. Biz Suriye topraklarında mazlum, mağdur insanları kurtarıyoruz. O namussuzların Afrin'den kaçmak isteyen sivillere nasıl zulmettiklerini gördünüz değil mi? Ama ne oldu? İninize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın, kovalayacağız. Çünkü namerde kaçmak, merde kovalamak yakışır.Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Şu ana kadar Afrin bölgesinin dörtte üçünde kontrolü sağladık. Cerablus, El Rai, Bab orada 2 bin kilometrekarenin kontrolü bizde. Yaklaşık 140 bin o bölge insanı döndü ve kendi evlerine yerleşti. Şimdi burada da bin 500 kilometrekareye yakın bölgeyi kontrolümüze aldık. Afrin'in tamamını kontrolümüz altına alacağız ve Afrinliyi de oraya yerleştireceğiz. Bizim o topraklarda gözümüz yok ya.780 bin kilometrekarelik topraklarımıza da, göz diktiler. Kimlerin göz diktiğini biliyorsunuz. Vicdansızlar! Hepinizin planları, programları elimizde. Bunların hepsini çıkarıyoruz, nasıl FETÖ'ninkini çıkartıyorsak, bunları da çıkartıyoruz.Şimdi bir yandan İdlib tarafındaki gözlem noktalarını genişletip tahkim edecek diğer yandan Menbiç'e yöneleceğiz. ABD terör örgütüyle birlikte Menbiç'i boşaltırsa bu işi çok daha kolay yaparız. Menbiç'teki kardeşlerimizi bekletmeyeceğiz. Menbiç konusunda ABD yönetiminde sürekli değişiklikler olduğu için yeni gelen kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyoruz. Amerika Menbiç'te niye vardı, DEAŞ'ı oradan kovmak için değil mi? Peki şu anda Menbiç'te DEAŞ var mı? Sayın başkan bana dedi ki yok. Peki kim var sayın başkan? PYD, YPG onları çıkarıyor musunuz, 3 ayda çıkarırız. Çıktı mı hayır onlar da çıkmadı. Kendilerine dedik ki bunları Fırat'ın doğusuna sürün, Fakat Fırat'ın doğusuna bunları sürmediler. Yine aynı yerde bunları tuttular ama biz oyalanmaya gelemeyiz. Ne siz oraya girin ne biz girelim. Oranın sahibi Araplar. Bırakalım onlar girsin. Biz onlara güvenlik yardımı verelim, bunu söyledik.Biz sadece teröristleri oradan kovmakla kalmıyoruz, bu bölgeleri asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getiriyoruz. Menbiç'te de aynısını yapacağız. Şayet Amerika terör örgütü mensuplarıyla Menbiç'i boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bize en küçük destekleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter.Afrin'i teröristlere dar eden kahramanlarımızı görüyorsunuz değil mi? Irak sınırlarımızı kar, kış, dağ, taş demeden hallaç pamuğu gibi atan, teröristleri inlerinde bulup imha eden aslan parçalarını görüyorsunuz değil mi? Türkiye artık kendi güvenliği, geleceği için, bin yıllık kardeşleri yardıma ihtiyaç duyduğunda kimseden icazet beklemeden harekete geçebilecek imkana, güce, dirayete sahip bir ülkedir. Sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturmaya çalışanlar biz sahaya girince birdenbire başımıza barışsever, hümanist kesildiler. Biz o teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkaracağız.Hala da 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. AB önce 3 milyar euro, ardından bir 3 milyar euro, ama ne yazık ki daha birincisi bile gelmedi. Biz de ne diyoruz? Verirseniz verirsiniz, vermezseniz vermezsiniz. Siz bu milleti kapı kulu mu zannettiniz? Biz eğer sizden gelecek olan avroları falan bekleyecek olsaydık 4 milyon insan şu anda sefaletin ötesinde ölümler halkasına ilave olurdu. Ah ah hani diyor ya şair 'ne günlere kaldık ey gazi hünkar eşek vezir olmuş katır silahtar' durum kötü. Kurduğumuz kamplar ortada, kurmaya devam ediyoruz."FETO,Erzurum'un bir köyünden çıkmıştı, değil mi? 99'da Pensilvanya'ya kaçtı. Georgeler karşıladı onu. Şimdi hala orada. Niye dönemiyor? Hadi dön gel. Sen artık dönsen şimdi artık Dadaşlar sokmaz buraya. Niye? Sen bu ümmeti, milleti parçaladın. Dadaşların içerisinden bu milleti, bu ümmeti parçalayan çıkmaz. Onun için sen yerini buldun...