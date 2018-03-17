Tam 8 yıl önceydi...

Melih Altınok bugünkü yazısında 8. Yılına giren Suriye'deki iç savaşı kaleme aldı. "Peki, nasıl oldu da bu hale geldi Suriye?" sorusuna cevap arayan Melih Altınok yazısını şu sözlerle bitiriyor: "Mezhepçilikten, sırf Şam'ı destekleyen Rusya'nın karşısında diye ABD ile birlikte saf tutmaktan çekinmeyen "ılımlı cihatçıları." Sahi , sekiz yıl önce başlayan bu hikayenin o iki kadın doktoru nerede?"

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

15 Mart 2011'de başlayan Suriye iç savaşı 8 yılı geride bıraktı.

Bilanço korkunç...

20 bini çocuk 450 bin insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ülkenin yarısından fazlası yabancı memleketlerde mülteci konumunda. Yaşanan toplumsal travmayı ölçmeninse bir yolu yok.

Bir de bu kara tablonun üzerine Suriye'deki iç savaştan etkilenen ülkelerin ödediği bedelleriekleyin...

Dünyanın her yerini vuran terör dalgasını, ekonomik ve sosyal sorunlarını düşünün.

Düşen uçakları, vurulan elçileri hatırlayın...

Suriye'de burun buruna gezen dünya devleri arasında ufak bir kıvılcımla ateş alacak küresel savaş senaryolarını ise düşünmek bile istemiyoruz.

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