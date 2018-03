‘Tarikatların işi siyaset değildir’

Başbakan Binali Yıldırım dün Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında önemli mesajlar verdi:

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu güzide müessesemiz toplumsal hayatımızın da mihenk taşıdır. Her vatandaşımızın da bu kuruluşumuza güveni tamdır. Üzülerek söylemeliyim ki, bazı tartışmalar gözümüzün ışığı gibi korumamız gereken bu teşkilata da gölge düşürüyor. Herkesten beklentimiz Diyanet'in tartışmaların dışında tutulmasına hassasiyet gösterilmesidir.

Teşkilatın bırakacağı her boşlukta merdiven altı din düşmanı hurafeciler, yalan yanlış işler yapacaktır. Bunlar istisnadır ama yine de mide bulandırmaktadır. Aşırı yorumlar İslam dünyasının başına yeni sorunlar açmaktadır. Hurafelere yerinde ve zamanında tepki konmaması toplum önünde büyük maliyetler oluşturuyor. Din görevlilerimiz cemaatiyle arasında mesafe koymamalıdır. İslamın sesini boğmaya gayret edenlere karşı hakikatı daha gür sesle dillendirmelisiniz.

Tarikatların işi ticaret, siyaset değildir. Vatandaşların dini duygularını ve iyi niyetini istismar etmek değildir. FETÖ tecrübesi bize bunu en açık şekilde göstermiştir. Yıllarca milleti sömüren bu karanlık mihraklar sonunda gerçek yüzlerini 15 Temmuz'da gösterdi. Bu tür oluşumlarla mücadele edildikçe, sapkın eğilimler kendilerine zemin bulamayacaktır.

Dini meselelerle kurulan her cümle büyük özen gerektiriyor. Medyaya da önemli sorumluluklar düşüyor. Haber yaparken mutlaka Başkanlıktan doğru bilgileri alıp haber yapalım.

