Haberler Gündem Haberleri TSK konvoyu yeni gözlem noktası kurmak üzere Anadan ilçesine intikal etti

TSK konvoyu yeni gözlem noktası kurmak üzere Anadan ilçesine intikal etti TSK konvoyu, İdlib çatışmasızlık bölgesinde yeni ateşkes gözlem noktası kurmak üzere Anadan ilçesine intikal etti.

AA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 17.3.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 12:11