Zeynep’e dualarla veda

İran'da düşen jet kazasında ölen mimar Zeynep Coşkun (28) dün dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Coşkun için Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende işadamı Orhan Coşkun ve ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay katıldı. Törende Coşkun'un yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Törene basın mensupları alınmadı. Nişanlısı Arda Efe'yle 12 Mayıs'ta evlenmeyi planlayan Coşkun'un cenazesi, dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Görükle'de bulunan aile mezarlığına defnedildi. İstanbul Zincirlikuyu'da önceki gün toprağa verilen Mina Başaran'ın (28) kabri ise dün ziyaretçi akınına uğradı.

ÇİP'İ BULMAK ŞART

Kazada ölen kaptan pilot Beril Gebeş'in (35) cenaze tespit çalışmaları ise sürüyor. İran Sivil Havacılık Örgütü, önceki gün yaptığı açıklamada kazanın aydınlatılmasına büyük önemi sahip kara kutulardan CVR (Cockpit Voice Recorder) olarak adlandırılan kokpit ses kayıt cihazının bulunduğunu, FDR (Flight Data Recorder) olarak adlandırılan uçuş veri kaydedicisindeki ana bellek bilgilerine ise çarpmanın etkisi nedeniyle ulaşılamadığını açıkladı. Yapılan açıklamada FDR'daki hasarın ne büyüklükte olduğu konusunda detaylı bilgi verilmedi. Öte yandan düşen uçağın bir televizyon dizisinin çekimlerinde kullanıldığı ortaya çıktı.