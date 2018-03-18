‘Afrin ve 15 Temmuz Çanakkale ruhunu gösterdi’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan "Gerek 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin Harekâtı sürecinde 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi. Başbakan Binali Yıldırım ise "İstiklalini korumak, ülkesinin her köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk milleti, 18 Mart 1915'te dünyadaki en güçlü zırhlarla en ağır silahlarla donanmış bir ordunun nasıl dize getirilebileceğini dünyaya göstermiştir" diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli "Bugün, Türk milletinin vatanı, toprağı, bayrağı, ezanı, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda tıpkı 15 Temmuz'daki gibi neleri göze alabileceğini, ne destanlar yazabileceğini tüm dünyaya gösterdiği gündür" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise "Çanakkale Zaferi, milletimizin, şartlar ne olursa olsun kutsal bildiği vatanı, bayrağı ve ezanı için neler yapabileceğinin göstergesidir" ifadesini kullandı.