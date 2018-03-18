Afrin'de Hükümet Binasına girildi!

AFRİN ŞEHİR MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ

Zeytindalı Harekatı'nın 57. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Afrin merkezini kuşattı ve bugün sabah saatlerinde ilçe ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonrasında bölge halkı TSK ve ÖSO'yu sevgi gösterileri ile karşıladı. Birlikler teröristlerden geri kalan izleri temizliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO bugün Afrin merkezde kontrolü sağladı. İlçe merkezindeki hükümet binasında da arama faaliyetleri yapıldı. Sözde kanton binası da arandı.