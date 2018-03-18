Afrin’de iş bitmek üzere

BUGÜN NELER OLDU

Başbakan Binali Yıldırım partisinin İstanbul'daki kongrelerine katıldı. AK Parti Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçe teşkilatlarının olağan kongrelerinde seslenen Yıldırım, Afrin'in temizlenmek üzere olduğunu belirtti. Yıldırım şunları söyledi:AK Parti hükümetleriyle birlikte Türkiye bambaşka bir Türkiye oldu. AK Parti'nin kurucu değerleri, Türkiye'nin kurucu değerleridir.Zeytin Dalı Harekatı bütün hızıyla devam ediyor. Avrupa Parlamentosu (AP) da oradan kalkmış vızıltı yapıyor. Öyle anlaşılıyor ki AP bir akıl tutulması içinde. Türkiye'nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duyduklarını bize de dünyaya da izah edemezler. 7 yıldır Suriye'de şehirler bombalanırken, taş üstünde taş kalmazken, masum insanlar ölürken sesi soluğu, gıkı çıkmayan Avrupa Birliği'nin (AB) parlamenterleri bugün konuşuyorlar. Sınırlarından geçen 300-500 mülteciyi tekme-tokat geriye kovanlar, çocukların denizde ölümünü seyredenler bugün sivillerin haklarından bahsediyorlar.Kime karşı yapıyorlar? 3.5 milyon Suriyeli kardeşimize, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ev sahipliği yapan Türkiye'ye karşı yapıyorlar. Biraz vicdan, biraz hakkaniyet, biraz adalet... Afrin'de PKK, PYD, DEAŞ terör örgütü oradaki Araplara, Kürtlere, Türkmenlere zulmederken, masun insanları öldürürken bunlar neredeydi? O zaman niye sesinizi çıkarmadınız? Bu teröristler vatandaşlarımıza roket atarken neredeydiniz? Ama Türkiye, terör örgütünün tepesine vurunca Avrupa'dan ses geliyor.PKK, PYD, DEAŞ bunların hepsi eli kanlı terör örgütüdür. Zeytin Dalı bir barış harekatıdır. Ülke sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapılan bir harekattır. Terör örgütlerinin iftiralarıyla, kara propagandalarıyla bizim karşımıza çıkmanın akılla, izanla izahı yok.Gençler, Afrin'de kahraman Mehmetlerimiz aşağı yukarı işlerini tamamlamak üzere. Diyorlar ki; 'Gençler beklesin. Biz onlara iş bırakmadık. Eğer bu bayrağı, bu vatanı savunmak bize bir borç olursa hep birlikte bu yolda varız'.Afrin'in büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Daha önce Cerablus, Azez, Bab gibi bölgeleri içine alan 2 bin kilometrekarelik alan da terörden temizlenmişti. Bugün o bölgelerde 140 bin mazlum Suriyeli huzur içerisinde, kendi yuvalarında yaşıyor.Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yok. İşte El Bab'ta, Cerablus'ta bunu gördük. Oralarda şimdi Suriyeli kardeşlerimiz yaşıyor. Afrin'de de aynısı olacak. Afrin'de kontrol sağlanmakla birlikte oradan gitmek zorunda kalan bütün kardeşlerimiz tekrar evlerine dönecek.Afrin'de, El-Bab'ta, Fırat'ın doğusunda, batısında terör kuşakları değil kardeşlik koridoru olacak. Fırat'ın batısında da doğusunda da hiçbir terör unsurunu asla bırakmayacağız. Bu konuda dostlarımızın daha dikkatli olmasını bekliyoruz.Menbiç'te de Fırat'ın doğusunda da terör örgütünün varlığının kabullenmemiz asla mümkün değildir. Mutlaka o bölgeler de terörden kurtarılacaktır. Kahraman Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordusu bölgeyi karış karış tarıyor ve terörden temizliyor. Aslında bu operasyon çok daha kısa sürede bitebilirdi; ancak sivillerin zarar görmemesi için çok büyük bir dikkat içerisinde çalışıyoruz.