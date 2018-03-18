Afrin’e yol açma operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) büyük başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda son aşamaya gelindi. Dün gece yarısı itibariyle Özel Kuvvetler ve ÖSO birlikleri, Afrin kent merkezine yönelik yol açma harekatı başlattı. Büyük operasyon öncesinde kent merkezine doğru ilerleyen öncü birlikler, JÖH, PÖH ve zırhlı birlikler için önemli geçiş noktalarını kontrol altına aldı.Afrin kuşatmasını tamamlayan TSK'nın, bir yandan da meskun mahal operasyonları için hazırlıkları devam ediyor. Batı ve Kuzey cephesinden ilerleyen birlikler terör örgütü kontrolündeki noktaları birer birer özgürleştiriyor. Doğu ve Batı'dan kent merkezine doğru ilerleyen birlikler Afrin'in kuzey cephesinde birleşti. Kent üç taraftan kuşatma altına alındı. Zırhlı birlikler, ÇNRA'lar, obüsler mevzilenirken, açılan hendek ve barikatların aşılabilmesi için demir köprüler de getirildi.Bu arada harekâtın 57'nci gününde TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 12 köyü daha teröristlerden temizledi. Genelkurmay Başkanlığı harekatta şimdiye dek etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 3 bin 567 olduğunu açıkladı.TSK ve ÖSO dün Afrin'in Hacı Kasımlı, Eşkanşarki, Astaro, Kokani, Aynel Hacer, Heltangarbi, Çakıllıeccum, Mirkan, Sino,Tatara, Çatalkapı ve Şeyh Obası köylerini teröristlerden temizledi. Mabatlı beldesi ile Afrin ilçe merkezi arasındaki ana kara yolu bağlantısını kesti. TSK ve ÖSO'nun kontrol altına aldığı bölge sayısı da, 229'ü köy ve 44'ü kritik nokta olmak üzere 273'e ulaştı.Köylerde yaşayan sivil halkı canlı kalkan olarak kullanmak için zorla şehir merkezine taşıyan YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristler yüzbinlerce kişiyi de şehir merkezinde zorla alıkoyuyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi, Afrin bölgesinde 48 bin kişinin şehirden ayrıldığını açıkladı. Terör örgütünün elinden kaçmayı başaran siviller de şehri terk etmeye devam ediyor.Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 gün önce teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan Binbaşı Mithat Dunca tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düştü. Özel Kuvvetler'de görevli olduğu öğrenilen Dunca'nın şehadet haberi Eskişehir'deki babaevine ulaştı.