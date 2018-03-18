Bakan Fakıbaba: "Çiftlik Bank'a hibe verilmedi"

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'dan Tokat'a karayolu ile gelen Bakan Fakıbaba, Turhal ilçesine bağlı Tatlıca köyü girişinde karşılandı. Türkiye'de ilk defa düzenlenen "Talebe göre birlikte üretim" projesine start törenine katılan Bakan Fakıbaba, köylüler tarafından Türk bayrakları ve sevinç gösterileri ile karşılandı. AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın konuşması sırasında mikrofonun bozulması nedeniyle Bakan Fakıbaba, konuşmasına hazırlanan kürsüden değil de açık alanda devam etti. Bakan Fakıbaba vatandaşlara çıktığı sandalyenin üzerinden hitap etti. Vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Fakıbaba, "Bugün 18 Mart Çanakkale'de 7 düvele ecdadımız birlikte karşı çıkmış ve onları kovalamışlar ve birlik ruhu ile hareket etmişler. Bugün yine inşallah Afrin'de akşama kadar bu ruh ile Afrin'i hem teröristlerden kurtaracağız hem de Suriyeli kardeşlerimizi topraklarına yerleştireceğiz. Bugün onun için önemli bir gün" dedi.Mehmetçiklerin Afrin'de göğüslerini gere gere kurşuna siper ede ede ülkemiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için çarpıştığını ifade eden Bakan Fakıbaba, "Biz de 15 saat çalışacağız. Bunu yaptığımız takdirde bizim halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Teröristler gerekli dersi almışlardır, almaya da devam edeceklerdir. İnşallah hep birlikte bu üretim modeli ile daha mutlu, güzel hayat seviyesi yükselmiş köylü kardeşlerimle bir araya geldiğimde emin olun onların mutluluğu benim mutluluğum olacaktır" diye konuştu.Turhal'a bağlı Tatlıca köylüleri 23 yıldan sonra ilk defa köylerine Bakan gelmesini sevinçle karşıladı. Köy halkı törenin yapılacağı okul bahçesine camiden yapılan anonsla davet edildi. Köylü kadınlar başta olmak üzere çocuklar ve vatandaşlar Bakan Fakıbaba'nın programına yoğun ilgi gösterdi. Köy muhtarı Yaşar Soylu, Bakan Fakıbaba'nın köylerine gelmesinden dolayı heyecan duyduklarını ifade ederek, "Köyümüz tarım ve hayvancılığa elverişli bir köy. Sayın Bakanımız ve hükümetimizin katkısı ile daha da ileri gidecek ve güçlenecek" şeklinde konuştu.Daha sonra Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi tesislerine geçen Bakan Fakıbaba, burada buzağılara biberonla süt verdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Fakıbaba, "Aşılarla buzağı ölümlerini yüzde 5'e düşüreceğimize inanıyoruz. Yüzde 5'e düşürdüğünüz zaman ölecek olan 10 bin buzağının 5 binini hayatta tutmuş olacağız. Aşıları tam yaptığımızda, buzağılara tam baktığımızda, anaç koyun ve düve projelerimizle bundan sonra besilik değil de daha fazla düve getirme ihtiyacını karşıladığımızda belirli bir süre sonra et ithalatını önleyeceğiz" dedi.Çiftlik Bank'la ilgili sorulara da cevap veren Bakan Fakıbaba, "Çiftlik Bank önünde sadece çiftlik olduğu için millet zannediyor ki Tarım Bakanlığı ile bir ilgisi var. Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var ne bir izni ne verdiği bir hibe var. Bu söylentiler yanlış ve ocak ayında biz 'Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye savcılığa dilekçi vermişiz müşteki olarak. Ama bir şey var o da bir açılışa davet etmişler genel olarak her açılışta biz deriz ki işlerimiz çok yoğun gelemedik ve böyle bir telgraf olur. Çiftlik Bank ile Tarım Bakanlığının ne ilgisi olur. Diyorlar ki yüzde 30 hibe vermişler öyle bir şey yok. Tamamen dolandırıcılık" ifadelerini kullandı.