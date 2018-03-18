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Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar!

Enerji Bakanı Berat Albayrak AK Parti'nin Çekmeköy 4.Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Afrin'in teröristlerden temizlendiğini söyleyen Albayrak, Afrinlilerin yakın zamanda köylerine döneceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 18.3.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 15:36
Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar!

AK Parti'nin Çekmeköy 4. Olağan Kongresi'nde konuşan Enerji Bakanı Berat Albayrak Afrin harekatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Afrin'in teröristlerden temizlendiğini söyleyen Albayrak, Afrinlilerin yakın zamanda köylerine döneceğini ifade etti.

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ben Enerji Bakanı olarak gece gündüz çalışıyorum. Enerji altyapımız, enerji arz güvenliğimiz için deli gibi çalışacağız. Çünkü çıta kim? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımız bu yaşında birçok gencimizden daha çok çalışıyorsa eğer, başta gençlerimiz olmak üzere bizler en az onun kadar çalışmak zorundayız. Hangi alanda? Görevimiz, vazifemiz ne ise. Gerekirse her alanda…

"GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Bu yüzyılın, bu ülkenin kaderinde tekrar zirveye çıktığı bir yüzyıl olması için her alanda çok çalışacağız. 2019 bu yüzyılın kaderinin yeniden şekilleneceği tarihi bir milat. Hep birlikte güçlü ve büyük Türkiye hedefine ulaşmak için çok çalışacağız.

Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar!

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Türk milletinin bağımsızlığa adanan karakterinin en yüce nişanesi, istiklal ve istikbaline yönelik her türlü tehdidi bertaraf edeceğinin göstergesi olan Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

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Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar!
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