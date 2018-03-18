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İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamada, içme suyu isale hatlarında bakım - onarım - yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. Çalışma nedeniyle Pazartesi günü saat 10.00'dan, Salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere su verilemeyeceği kaydedildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 10:13
İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi

İSKİ'den yeni su kesintisi açıklaması geldi. Daha önce İstanbul'un bazı bölgelerinde 30 saatlik su kesintisi yaşanmıştı. İSKİ'nin yeni açıklamasında ise Pazartesi günü saat 10.00'dan, Salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere 24 saat su verilemeyeceği kaydedildi.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER ŞU ŞEKİLDE
Başakşehir: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.

Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri.

Esenyurt: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri.

Avcılar: Tahtakale Mahallesi.

Küçükcekmece: Karaağaç Mahallesi

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İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi
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