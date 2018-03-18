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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu

İzmir'in Menemen ilçesinde kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla bir muvazzaf subayın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 12:49
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik bir aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda, ilçede görevli Astsubay Başçavuş İ.Ö. (37) ile Ö.T. (35), İ.D. (35), S.E. (39) ve A.V. (40) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait şarjör ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ö, Ö.T, İ.D. ve S.E. tutuklandı, A.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu
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