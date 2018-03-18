Kritik açıklama: Türkiye ile işbirliğine açığız

Cuburi'nin sözcüsü Abdülmelik Hüseyni, Meclis Başkanı'nın Ankara'ya terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı da ilettiğini söyledi.

Cuburi Perşembe günü Ankara'ya gitmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmüştü.

Hüseyni görüşmelerde, "Bağdat kendi topraklarında PKK gibi silahlı grupların barınmasını istemiyor" mesajı verildiğini, PKK'nın bölge güvenliğine tehdit oluşturmasından rahatsız olduklarını aktardı.

2014'ten beri Irak Meclis Başkanı olan Cuburi, Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar için de Türkiye'yle işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

BOZDAĞ 'GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ' DEMİŞTİ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Irak ile olası bir askeri operasyona yönelik görüşmelerin olumlu geçtiğini açıklamıştı.