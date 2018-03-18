Son dakika: ÖSO, Afrin merkezde kontrolü sağladı

ÖSO birlikleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı. ÖSO güçlerinin ilerleyişi sürerken, kent merkezinden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. Ayrıca, Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlendi.

Son dakika haberi: ÖSO, Afrin merkezde kontrolü sağladı

'ZEYTİN DALI' İÇİN TAKVİYE BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında, Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen, aralarında tankların da yer aldığı askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı.

Araçlar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.





ERDOĞAN İŞARETİ VERMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Afrin'in düşmesinin an meselesi olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın konuşmasından saatler sonra Özel Kuvvetler Afrin'e girdi.

Afrin'de son durum: ÖSO, Afrin merkeze girmeye başladı!



