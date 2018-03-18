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Sakarya imamı tutuklandı

HÜSEYİN CUMALI
HÜSEYİN CUMALI ALİ ALTUNDAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018
Sakarya imamı tutuklandı
ByLock kullandıkları belirlenen ve Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalanan örgütün Sakarya il imamı A.E. ile eşi B.E., İstanbul'da topladığı 10 bin lirayı cezaevindeki FETÖ üyelerine ve ailelerine vermek için Kayseri'ye getiren L. K. ile paraları örgüt üyelerine dağıtacak olan A. G. tutuklandı. Ağrı'da ByLock kullandıkları belirlenen 8 rütbeli asker, Manisa'da mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen biri daha önce ihraç edilen teğmen, 5'i de askeri okul öğrencisi 6 şüpheli, Karaman'da örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen 2 asker, Samsun'da ByLock kullandığı belirlenen Erdal K. tutuklandı.
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Sakarya imamı tutuklandı
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