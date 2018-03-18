Son dakika: TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

TSK VE ÖSO BİRLİKLERİ AFRİN İLÇE MERKEZİNDE KONTROLÜ SAĞLADI

Afrin'den sabah saatlerinde son dakika haberi geldi... DHA, Afrin'e güneydoğu bölgesinden girmeye başlayan ÖSO birliklerinin Afrin kent merkezinde kontrolü sağladığını duyurdu.

MAYIN VE EYP ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin kent merkezine, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri sabah saatlerinde kentin güneydoğusundan bölgeye girdi. Kısa bir sürenin ardından Afrin ilçe merkezinde kontrolün sağlandığı bilgisi geldi. ÖSO güçleri, bazı noktalarda çatışmalar yaşanırken, çok fazla direnişle karşılaşmadı. Kontrolün sağlanmasını kent meydanında havaya ateş açarak kutlayan ÖSO güçleri, burada bulunan Kawa heykelini iş makinesiyle yıktı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrollü ilerlleyişleri sürüyor.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!" ifadesi kullanıldı.



Afrin kent merkezinde kontrolü sağlayan ÖSO birlikleri bölgede bulunan heykelin önünde YPJ paçavrasını yakarken...

TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI AFRİN SEMALARINDA

ÖSO birlikleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başlamış, kent merkezine doğru ilerleyişi sürerken, bölgeden sık sık silah ve patlama sesleri duyulmuştu.Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlenmişti.