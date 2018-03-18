THY, Çanakkale kahramanlarını Gelibolu semalarında andı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, tarihin en büyük zaferlerinden birine imza atan Çanakkale kahramanları, Gelibolu semalarında anıldı.

Anlamlı güne ve uçuşa özel belirlenen "THY18CK" uçuş kodu ile Atatürk Havalimanı'ndan havalanan uçağın kaptan pilotu Murat Söylemez, kalkıştan bir süre sonra yolculara Gelibolu semalarında olduklarını belirterek, "Hiç görmedikleri bizler için canlarını feda edenleri, asla unutmayacağız." anonsunu yaptı.

THY uçağı, Gelibolu semalarında şehitler için uçtu

Anons sonrası Çanakkale Türküsü eşliğinde destanın yazıldığı toprakların üzerinde duygu dolu anlar yaşayan yolcular, bu anlamlı uçuşu dakikalarca süren alkışlarıyla daha da özel kıldı. Uçak, daha sonra İzmir'e yöneldi.

Kaptan Söylemez'in bu uçuşa atanmasının ise ayrı bir anlamı bulunuyor. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yılında THY Yayınları'ndan "Gelibolu 1915, 100 Yıl Sonra Yeniden" isimli bir kitap çıkaran Söylemez ayrıca Gelibolu Savaş Müzesi'nin kurucuları arasında yer alıyor