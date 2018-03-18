Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-İzmir seferini yapan tarifeli uçağı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla özel oluşturulan rotayı takip ederek büyük zaferin yaşandığı Gelibolu semalarında uçtu.

THY uçağı, Gelibolu semalarında şehitler için uçtu

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, tarihin en büyük zaferlerinden birine imza atan Çanakkale kahramanları, Gelibolu semalarında anıldı.

"HİÇ GÖRMEDİKLERİ BİZLER İÇİN CANLARINI FEDA EDENLERİ, ASLA UNUTMAYACAĞIZ" ANONSU YOLCULARI DUYGULANDIRDI

Anlamlı güne ve uçuşa özel belirlenen "THY18CK" uçuş kodu ile Atatürk Havalimanı'ndan havalanan uçağın kaptan pilotu Murat Söylemez, kalkıştan bir süre sonra yolculara Gelibolu semalarında olduklarını belirterek, "Hiç görmedikleri bizler için canlarını feda edenleri, asla unutmayacağız." anonsunu yaptı.

Anons sonrası Çanakkale Türküsü eşliğinde destanın yazıldığı toprakların üzerinde duygu dolu anlar yaşayan yolcular, bu anlamlı uçuşu dakikalarca süren alkışlarıyla daha da özel kıldı. Uçak, daha sonra İzmir'e yöneldi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Gelibolu semalarında Çanakkale şehitleri için gerçekleştirilen uçuşu twitter'dan duyurdu.

Kaptan Söylemez'in bu uçuşa atanmasının ise ayrı bir anlamı bulunuyor. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yılında THY Yayınları'ndan "Gelibolu 1915, 100 Yıl Sonra Yeniden" isimli bir kitap çıkaran Söylemez ayrıca Gelibolu Savaş Müzesi'nin kurucuları arasında yer alıyor.