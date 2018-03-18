Yerli SİHA’larla daha da güçlüyüz

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yılın ardından AK Parti'ye dönmesi sonrasında kongrelerle yeni bir dönemin başlatıldığını belirten Bakan Albayrak, Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli İHA ve SİHA'ların önemine işaret etti.Türkiye'nin yaşanan süreci güçlü bir şekilde yönettiğini belirten Albayrak şunları söyledi:Sadece Mehmetçiğimiz sahada çok şanlı bir mücadele vermiyor. Afrin'de ülkemizde üretilen tamamen yerli ve milli teknolojilerimizle terör örgütüyle mücadele veriyoruz. 'Türkiye istediğinde neyi başarır'ı Bayraktar Grubu sayesinde, yerli İHA ve SİHA'larımızla, bugüne kadar ortaya çıkan ölü sayısının neredeyse üçte birini İHA'larımız, SİHA'larımız sayesinde gerçekleştirdik. Bu İHA'larımız vesilesiyle bir Mehmetçiğimizin kılına bile zarar gelmeden bunlar etkisiz hale getirildi. Bu ülkemizde yerli ve milli teknolojimizin kullanılmasının, milli bir duruşla kendi insan kaynağıyla neleri başarabileceğinin en güzel örneğidir.AK Parti'de siyaset yapmak, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir siyasi kurumda siyaset yapmanın ötesine geçti. Hele hele 15 Temmuz'dan sonra AK Parti'de siyaset yapmak demek, Türkiye'nin geleceğiyle, bekasıyla alakalı başka bir ruh ikliminde mücadele etmek demek, Türkiye'nin geleceği ve bekası için gerekirse gözünü kırpmadan canını vermek demek. Son yıllarda yaşanan tüm krizler ve özellikle 367 krizi, 27 Nisan, 12 Şubat, Gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz... Son 10 senede Türkiye hangi badirelerden geçti? Tüm bu mücadele noktasında baktığımızda elhamdülillah Türkiye başka bir noktada.Dünya küresel anlamda büyük bir çarpışmaya giderken, Türkiye'yi ayakta tutacak iki konudan biri ülkenin yekvücut halinde olması, diğeri de istikrarlı siyasi bir yapıya kavuşmasıdır.Bakan Berat Albayrak Küçükçekmece'deki kongrede yaptığı konuşmada Türkiye'nin içerisinde bulunduğu süreç ve atlattığı bütün badirelere rağmen iyi durumda olduğunu vurguladı. Albayrak, "2018 turizmde belki rekor yılı olacak, ekonomide büyüyoruz, altyapı, yatırımlarda büyümeye devam ediyoruz. İşte bütün bu badirelerle bölgesinde ve dünyada ayrışırken hakikaten Türkiye bu büyük sancılı doğumun kritik tarihi 2019'dur. 2019'daki iki seçim son 15 yıldaki tüm seçimlerden daha önemli ve bize çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Cumhurbaşkanımız hedefi yüzde 50 artı 1 koydu ama İstanbul'da hedef belki yüzde 60 olmalıdır" dedi.