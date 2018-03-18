YPG mayınıyla babasız kalan Afrinli aile Türkiye'ye sığındı

YPG/PKK'li teröristlerin sivillerin Afrin'den kaçmasını engellemek için yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu eşini kaybeden Suriyeli anne ve 4 çocuğu tedavi için Türkiye'ye getirildi. Terör örgütünün işgalindeki Duraklı köyünden araçlarıyla kaçan 6 kişilik Şeyh Hasan ailesi, terör örgütünün daha önceden yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Bölgedeki ÖSO mensuplarınca Kilis sınırına getirilen Şeyh Hasan ailesi, ambulanslarla kaldırıldıkları Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ARKADA OLDUĞUMUZ İÇİN KURTULDUK

?Yaralılardan baba Abdullah Şeyh Hasan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, anne ve 8 yaşındaki çocuğunun tedavisi ise devam ediyor. Çocukların 3'ü ise taburcu edildi. Anne Offa Şeyh Hassan, "Patlamada hepimiz yaralandık. Arabanın arka tarafında oturan çocuklarım ve ben hafif yaralandık, eşim ve 8 yaşındaki kızımın durumu ağırdı. Eşim hayatını kaybetti, kızım ise ameliyat edildi ve yoğun bakımda" dedi.

GÜNLERCE HAPİS HAYATI YAŞADIK

?Terör örgütünün ellerindeki her şeyi aldığını ve bu nedenle evlerinden çıkamadıklarını aktaran Şeyh Hasan, günlerce hapis hayatı yaşadıklarını söyleyerek "Evlerimize mermi ve roket isabet etme korkusuyla kaçmaya karar verdik. Biz daha önce Afrin'de yaşıyorduk ancak terör örgütünden kaçıp akrabalarımızın bulunduğu köye geldik. Çatışmalar köyde başlayınca buradan da kaçtık. Bir türlü terör örgütünden kaçamadık. Terör örgütü köyümüzü ve tüm köyleri mayınla döşedi. Biz otomobille yolda giderken patlama oldu. Eşimin arabayı kullanıyordu, onun tarafında patlama meydana geldi. Bu nedenle eşim öldü, bir çocuğum da ağır yaralandı. Patlamada yanımızdaki eşyalar da yandı elimizde hiçbir şey kalmadı. Bu sırada arkamızdan gelen başka traktör de mayına bastı ve paramparça oldu." dedi. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Şeyh Hasan, diğer çocuklarına sarılarak yoğun bakımdaki kızı Nevruz'un bir an önce iyileşmesini bekliyor.

CANLI KALKAN TUZAĞINDAN KAÇTILAR

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından terör örgütü YPG/PKK tarafından canlı kalkan olarak kullanılmak için zorla Afrin'e götürülen bir grup Suriyeli aile, tüm engellemelere rağmen örgütten kaçıp teröristlerden arındırılan köylerine kavuştu. Örgütün canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin'e sürdüğü Şıltah köyünden 20 aile de teröristlerden kaçarak çareyi güvenli bölgeye sığınmakta buldu. Evlerine kavuşmaya hazırlanan gruptakilerden Muhammed İcali, "Afrin'e götürülmeye karşı çıktığım için 12 gün cezaevine koyuldum. Allah nasip etti ve kurtulduk. diye konuştu.