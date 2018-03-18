YPG’ye karşı savaşanların ailelerini hedef alıyorlar

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Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden kaçarak Türkiye'ye sığınanlar, terör örgütü YPG/PKK'nın sivillere uyguladığı baskıları anlattı. Evleri, toprakları ve çocukları zorla ellerinden alınmak istenen, esir hayatı yaşayan ilçe halkının büyük bölümü çareyi, sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sığınmakta buldu. İlçe halkından Hasan Hamed, teröristlerin sivilleri, onlarla beraber hareket etmeleri için zorladığını, olmayanlara ise baskı ve şiddet uyguladığını belirterek şunları anlattı: "Ya onlarla birlikte olacaktık ya da bizden istedikleri 10 bin doları verecektik. Paramız zaten yoktu. Bize bu kadar iyilik yapan Türkiye'ye karşı savaşmak bize yakışmazdı. YPG/PKK'ya yakalanmamak için yaklaşık 25 kilometre yürüdük. Amcamın oğlu Afrin'de ÖSO ile YPG/PKK'ya karşı savaşırken şehit düştü. Bunu duyan teröristler Tel Abyad'da bulunan amcamı, eşini ve kızlarını 'Sizin oğlunuz nasıl bize karşı savaşır' diyerek cezaevine koydu. Öldüler mi mi kaldılar mı bilen yok."