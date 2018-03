BUGÜN NELER OLDU

Denizli'de fizik tedavi amaçlı gittiği bir termal otelde rahatsızlan eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel, ilk müdahalenin ardından dün Ankara'ya sevk edildi. Akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesinde tedavi altına alınan Güzel 73 yaşında hayatını kaybetti.Hastaneye taziye ziyaretine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aileye başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, Hasan Celal Güzel'i ailece uzun zamandır tanıdıklarını ifade ederek, "Kendisinin bu memlekete yaptığı hizmetleri her zaman saygı ve şükranla yad edeceğiz. Özellikle 28 Şubat sürecinde sergilediği o dik duruşunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Kendisinin duruşmalarına katılırdım. O zor şartlarda bile görüşünden, düşüncelerinden taviz vermezdi. Dik duruşu her zaman sergilerdi. Uzun zamanda rahatsızlığı vardı, ona rağmen dergisini çıkarmak için toplantılar, konferanslar düzenlemek için gece gündüz çalışan bir büyüğümüzdü. En son dergisi için benden de bir yazı istemişti. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.Aile adına açıklama yapan eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da 50 yıl, yarım asırdır tanıştıklarını belirterek, "Can kardeşim, dostum. Siyasal Bilgiler Fakültesine birlikte girdik, o günden beri dostluğumuz hep devam etti. 3 ayların başlangıcı bu mübarek günde vefat etti. Allah rahmetini esirgemesin, inşallah mekanı cennet olur" şeklinde konuştu.Güzel'in ailesine taziye ziyaretine gelen bir diğer isim eski bakan Mehmet Keçeciler ise, "Hasan Celal Güzel sınıf arkadaşımdı. Anavatan Partisi'ni birlikte kurduk. Değerli bir dostumdu. Bir işi verince artık sormanıza gerek yoktu, her işi yapardı. Çok değerli dostumuzdu birlikte çalıştık. Güzel'e ve sevenlerine milletimize baş sağlığı diliyorum. Memlekete çok hizmeti dokundu" ifadelerini kullandı.Hasan Celal Güzel için yarın Meclis'te de devlet töreni düzenlenecek. Güzel, Hacı Bayram Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.