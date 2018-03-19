9 terörist öldürüldü

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Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinin Keçidağı mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik "Hançer-1" müşterek operasyonunda 3 terörist öldürüldü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak'taki iç güvenlik operasyonlarında öldürülen bölücü terör örgütü mensubu 3 kadın teröristten birisinin sözde "YJA star sorumlusu", diğerinin de sözde "Gabar cephe sorumlu yardımcısı" olduğu bildirildi. Operasyonlar kapsamında, Bingöl'de ve Diyarbakır'da da toplam 6 terörist öldürüldü, silah ve mühimmatlarına el konuldu. Öte yandan Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden Hisarkapı Üs Bölgesi'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte 3 asker yaralandı.