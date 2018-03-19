Edirne merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski polis, komiser yardımcısı ve öğretmenlerin de bulunduğu 9 kişi, Edirne, Afyonkarahisar, Adana, Konya, Ankara, İstanbul, Kayseri, Manisa ve Karabük'te düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN ŞÜPHELİLER, EDİRNE ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ.

Savcılıktaki sorgularının ardından 4 şüpheli serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden A.B. tutuklanırken, İ.S, M.Ç, M.Y. ve M.R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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