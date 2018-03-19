‘Eşimin kanı yerde kalmadı’

BUGÜN NELER OLDU

Afrinoperasyonunda önceki gün yaralanan ve hastanede şehit düşen evli ve bir çocuk babası Binbaşı Mithat Dunca (43) dün memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Şehidin 13 yaşındaki kızı Zeynep Naz tabut üstündeki bereyi takıp babasına asker selamı ile veda etti. Afrin'de dün komando andı okuyan Mehmetçik de Mithat binbaşıyı unutmadı. Askerlerin başındaki komutanın, "Bu zafer tüm şehitlerimize ve Mithat Dunca binbaşıya armağan olsun. Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var" sözleri, şehit binbaşının eşi Lütfiye Tunca'yı duygulandırdı. Tunca, "Eşimin intikamını almışlar. O da orada rahat uyuyacak. Bizim de içimiz soğuyacak. Sağ olsunlar" dedi.