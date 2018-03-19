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Eski bakanlardan İslimyeli vefat etti

Eski Ticaret Bakanı Mehmet Fenni İslimyeli (96) vefat etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 11:40

İslimyeli, bugün Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bandırma'da 1922 yılında dünyaya gelen İslimyeli, Siyasal Bilgiler Okulundan mezun oldu. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdür Muavini, GİMA ve İstanbul Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü ve ORAN İnşaat Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan İslimyeli, Hür Demokrat Parti Kurucu üyesi olarak yer aldı. İslimyeli, 12, 13, 17 ve 18. Dönem Balıkesir Milletvekilliği yaptı, Danışma Meclisi Başkanvekili ve 28. Hükümette Ticaret Bakanlığı görevlerini üstlendi.

İslimyeli, evli ve iki çocuk babasıydı.

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Eski bakanlardan İslimyeli vefat etti
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