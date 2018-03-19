Haberler Gündem Haberleri FETÖ davasında beraat eden polis, yazışmaları tespit edilince tutuklandı

FETÖ davasında beraat eden polis, yazışmaları tespit edilince tutuklandı Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve beraat kararı alan meslekten ihraç edilen polis memuru Yücel Avcı, darbe girişimi gecesi yaptığı yazışmaların tespit edilmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.