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FETÖ davasında beraat eden polis, yazışmaları tespit edilince tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve beraat kararı alan meslekten ihraç edilen polis memuru Yücel Avcı, darbe girişimi gecesi yaptığı yazışmaların tespit edilmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 15:41
FETÖ davasında beraat eden polis, yazışmaları tespit edilince tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY davası kapsamında yargılanan ihraç polis memuru Yücel Avcı, hakkında yargılandığı mahkemece beraat kararı verildi.

Karara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine gönderildi. İncelenen dosya istinaf mahkemesinde onandı. Bunun üzerine istinaf savcısı karara itiraz ederek Yücel Avcı, hakkındaki kararı Yargıtay'a taşıdı.

YAZIŞMALAR DELİLLENDİ

Bu süreç içerisinde darbe girişimi gecesine dair yeni kayıt ve yazışmaların delillendirilmesi üzerine Yücel Avcı hakkında 'darbeye teşebbüs' suçundan yeniden soruşturma açıldı. Soruşturma sonrasında şüpheli 8 Mart Perşembe günü Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yücel Avcı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ davasında beraat eden polis, yazışmaları tespit edilince tutuklandı
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