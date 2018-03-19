İşte Mehmetçiğin sivil hassasiyeti

BUGÜN NELER OLDU

TSK ve ÖSO birliklerinin PKK/ YPG'den temizlediği Afrin'de yıkıntı ve zarar olmaması, Mehmetçiğin sivil hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu gerçek Afrin şehir merkezi görüntüleri ile de bir kez daha kanıtlandı. ABD güçleriyle birlikte PKK/YPG terör örgütünün 2017'de ele geçirdiği Rakka ve Musul'da binaların neredeyse tamamı enkaza dönerken, Afrin şehrinde binaların sağlam kalması dikkat çekti.Zeyt in Dalı Harekâtı kapsamında kontrol altına alınan Afrin ile yakınındaki köylerde yaşayan sivillerin, teröristlerin baskısı nedeniyle bölgeden kaçışı sürüyor. Teröristlerin kontrolündeki köylerden kaçan siviller Mehmetçik tarafından güvenli bölgelere yönlendiriliyor. PKK/YPG'li teröristlerin de bölgeden kaçan sivil halkın arasına saklanıp kaçtığı bilgisi üzerine Mehmetçik ve ÖSO, çıkış noktalarında güvenlik tedbirlerini artırdı. 4'ü kadın 7 YPG'li terörist yakalandı.