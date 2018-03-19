PKK destekçisi Süleymaniye Valisi "yas" ilan etti, IKBY hükümeti "buna yetkin yok" diyerek reddetti

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi'nden Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, TSK'nin Afrin kent merkezinde tam kontrolü sağlaması dolayısıyla Süleymaniye'de 3 günlük yas ilan etti.

IKBY Hükümeti ise Vali Ebubekir'in yas ilanına itiraz ederek yaptığı yazılı açıklamada, bu türden karar yetkisinin hükümete ait olduğunu ve valilerin yas ilan edemeyeceğini belirtti.

Süleymaniye kentinde geçen yıl vefat eden Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin kurduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) güçlü konumda. Erbil ve Duhok kentlerinde ise eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) hakimiyeti daha çok hissediliyor. Aynı zamanda KDP, koalisyon hükümetinde çoğunluğu elinde tutuyor.