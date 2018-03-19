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Son dakika haberi… Rusya’dan İngiltere için çok sert açıklama

Rusya’dan son dakika haberi… İngiltere topraklarında bir çeşit sinir gazı ile zehirlenip komaya giren eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya’nın başına gelenler konusunda Moskova’yı işaret eden Londra’ya Rusya’dan çok sert bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Londra’nın eninde sonunda dayanağı olmayan bu suçlamasının hesabını vermek zorunda kalacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 19.3.2018 17:27 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 17:36
Son dakika haberi… Rusya’dan İngiltere için çok sert açıklama

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Peskov bugünkü basın toplantısında, İngiltere'nin Salisbury kentinde 4 Mart'ta zehirlenen Skripal ve kızı hakkında aldığı bir soru karşısında şu ifadeleri kullandı:

"İNGİLTERE ENİNDE SONUNDA HESAP VERECEK"

Gene söylüyorum: İngiltere'nin, dayanağı olmayan bu suçlamalarının hesabını eninde sonunda vermesi gerekecek. Ya bu suçlamaları bazı kanıtlarla destekleyecekler ya da gereken özrü dilecekler.

"DAYANAĞI OLMAYAN BİR İFTİRA"

Kremlin Sözcüsü, Londra'nın, Skripal ve kızına yönelik cinayet girişimden Rusya'nın sorumlu olduğu yönündeki iddialarını da 'açıklanması zor, dayanağı olmayan bir iftira' olarak niteledi.

Peskov ayrıca, suçlamalar ardından Moskova ve Londra arasında yaşanan diplomatik krizi tanımlarken, 'Batı ile ilişkilerin kötüleşmesi' ifadesini kullanmayı tercih etmeyeceğini söyledi.

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Son dakika haberi… Rusya’dan İngiltere için çok sert açıklama
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