Son dakika: Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası devam ediyor

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Müştekilerin beyanlarının alındığı davada konuşan Bülent Durak, olay günü darbeye karşı koymak için Genelkurmay Başkanlığı'na gittiğini, burada helikopter atışı ile yaralandığını beyan ederek sanıklardan şikayetçi oldu ve davaya müdahillik talebinde bulundu.

Müştekilerden Alişan Çelik, darbe girişimi gecesi Genelkurmay bölgesinde yaşanan darbe teşebbüsü olayları esnasında ayağından yaralandığını beyan etti. Çelik, davaya müdahil olmak istediğini belirtti.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı koyan vatandaşlardan Büşra Özyılmaz da "O gecenin bütün anlarına şahit oldum. İnsanların tanklarla ezilmesinden, TBMM'nin bombalanmasına kadar her şeyi gördüm. Bunun planlı bir darbe girişimi olduğunu düşünüyorum. Sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki Can Metin de sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirerek davaya müdahillik talebinde bulundu.

Diğer müştekilerin ve avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

- İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişiminde yer aldıkları gerekçesiye 152'si asker, 3'ü sivil 155 kişi hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı.

İddianamede, sanıklardan 7'sine sadece "FETÖ üyeliği" suçlaması yöneltilirken, 148'i hakkında ise "terör örgütünü yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "nitelikli şekilde kasten öldürme", "nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Davanın sanıkları arasında, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi oldukları belirtilen eski tuğgeneral Ünsal Coşkun ile eski yarbaylar Mehmet Şahin, Özcan Karacan ve Halil Gül de bulunuyor.