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Son dakika: Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan 3 şüpheliden terör örgütü PKK üyesi Ulaş Kısa, tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 15:15

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları', Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan karşıya geçmek isteyen bir grup tespit etti. Sınırda yakalanan 3 şüpheli ve yanlarındaki 2 çocuk gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerden A.G. (40) ve Ulaş Kısa'nın (40) terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Şüpheli Ç.K.'nin ise herhangi suç kaydına rastlanmadı.

Edirne Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan Ç.K. ve A.G. serbest bırakılırken, Ulaş Kısa ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Kısa'nın Almanya'da bulunduğu dönemde PKK terör örgütüne katıldığı ve 9 yıl Kuzey Irak'ta kaldığı belirlendi. 2016 yılında kaçak olarak gittiği Bulgaristan'dan 3 aylık hapis cezası aldığı öğrenilen Ulaş Kısa'nın tahliye edilmesinin ardından Türkiye'ye iade edildiği ve tutuklandığı belirlendi.

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Son dakika: Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı tutuklandı
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