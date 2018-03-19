Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 12'si muvazzaf, 10'u ihraç edilen ve 2'si açığa alınan askeri personel olmak üzere 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen, KHK ile askeri okuldan ihraç edilen öğrencilerin yanı sıra astsubay, teğmen ve üsteğmenin de aralarında bulunduğu şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 6 Mart'ta, Zonguldak, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Yalova, Ordu, Kocaeli, Muğla ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

ARALARINDA TEĞMEN, ÜSTEĞMEN, ASTSUBAY VE ASKERİ ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU ŞÜPHELİLERİN BİLGİSAYAR VE DÖKÜMANLARINA EL KONULDU

Daha önce askeri okuldan ihraç edilen öğrenciler H.K, H.İ.Y, C.A, A.M.K, E.G, Ç.E, Y.T. ve H.H.Ö, Y.K. ve E.C. ile muvazzaf askerler Y.E.E, A.Y, İ.A, Z.M, M.Y, A.C, H.Ö, İ.M, T.Ö, K.Ü, A.K, ve E.C. ile açığa alınan U.K. ile H.H. gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve aralarında teğmen, üsteğmen, astsubay ve askeri öğrencilerin bulunduğu şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konulmuştu.