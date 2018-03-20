Afrinli çocuklar özgürlüğün tadını çıkarıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hudutlarda ve bölgede güvenliği sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de terör örgütlerine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, sivillerin yüzünü güldürüyor.



Yaşamın normale dönmeye başladığı bölgede, teröristlerin zulmünden kaçıp başka yerlere giden halk evlerine dönüyor. Araçlara yükledikleri eşyalarla memleketlerinin yolunu tutan Suriyelilerin mutlulukları yüzlerinden okunuyor.



Çocuklar da özgürlüğün tadını çıkarıyor. Ağaç dallarına yaptıkları salıncaklarda oynayan terör mağduru çocuklar, yaşıtlarıyla vakit geçiriyor.

Sokak ve tarlalarda koşup oynayan çocuklar, kendilerine bu olanağı sağlayan Türkiye'ye teşekkür ediyor.



Kefer Cenni Köyü'nde arkadaşları ve kardeşleriyle oynayan 10 yaşındaki Luay Fehmen, köyün teröristlerden temizlenmesinden sonra buraya geldiklerini anlatarak, "Burada oynuyoruz, hava çok güzel. Ağaçlara salıncak yaptık, eğleniyoruz" dedi.



"ALLAH TÜRK İNSANINDAN RAZI OLSUN"

11 yaşındaki Muhammed Ahmed de, yaklaşık bir aydır burada olduklarını ve evlerine dönmeye hazırlandıklarını dile getirerek, "Burada mutluyuz ama evimize dönmek istiyoruz. Yarın inşallah döneceğiz. Türkiye'den insanlar gelip bize yardımda bulundu. Oyuncaklar verdiler. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

