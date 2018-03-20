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AK Parti'de İstanbul ilçe başkan adayları belli oldu

İstanbul’da Anadolu Yakası’ndan 9 Avrupa Yakasında da 16 olmak üzere değişime gidilen 25 AK Parti İlçe Başkanları için belirlenen isimler AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından açıklandı.

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Giriş Tarihi: 20.3.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 17:51
AK Parti'de İstanbul ilçe başkan adayları belli oldu

Mevcut görevde bulunan 25 ilçenin başkanının ilçe kongrelerinde yeniden aday gösterilmeyeceği, 14 ilçe başkanı ise görevine devam edeceği açıklanmıştı. Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Beyoğlu, Çekmeköy, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Şile, Şişli ve Ümraniye ilçe başkanlarının da görevlerinde devam edeceği daha önce bildirilmişti.

İŞTE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNE UĞRAYAN İLÇE BAŞKANLARI

Adalar İlçe Başkanı İsmail Hakkı Durmuş, Ataşehir İlçe Başkanı Naim Yağcı, Avcılar İlçe Başkanı Ali Burak Tepe, Bahçelievler İlçe Başkanı Zülküf Türkoğlu, Bakırköy İlçe Başkanı Aysun Çelikler, Başakşehir İlçe Başkanı Ayhan Özgürel, Bayrampaşa İlçe Başkanı Kemal Oğuz Kıdıl, Beykoz İlçe Başkanı Mustafa Gürkan, Beylikdüzü İlçe Başkanı İsmail Damat, Büyükçekmece İlçe Başkanı İlker Gürbüz, Çatalca İlçe Başkanı Selim Güçbilmez, Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, Esenyurt İlçe Başkanı Şenay Değer, Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç, Fatih İlçe Başkanı Ahmet Hamdi Görk, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Şahin Pirdal, Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin, Kağıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş, Kartal İlçe Başkanı Muhammed Mehdi Akman, Maltepe İlçe Başkanı Ümit Çoban, Silivri İlçe Başkanı Rıfat Kutlu, Sultangazi İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan, Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin Demirci, Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır, Zeytinburnu İlçe Başkanı Bahattin Ünver

İşte aday gösterilen o isimler ve ilçeleri;

Tülin Mazlumoğlu Kestane-Bakırköy

Ersin Saçlı-Bayrampaşa

Sebahatdin Kayas-Başakşehir

Muhammed Hanefi Dilmaç-Beykoz

Murat Çelik-Büyükçekmece

Mesut Üner-Çatalca

Umut Özkan-Esenler

Yasir Çelik-Esenyurt

Mehmet Erikçi-Maltepe

Abdurrahman Dursun-Sultangazi

Abdülselami Delibalta-Zeytinburnu

Mevlüt Öztekin-Kağıthane

Özlem Öztekin Vural-Adalar

Ramazan Açıkgöz-Bahçelievler

Devamı geliyor...

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AK Parti'de İstanbul ilçe başkan adayları belli oldu
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