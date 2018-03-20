Haberler Gündem Haberleri AK Parti'de İstanbul ilçe başkan adayları belli oldu

AK Parti'de İstanbul ilçe başkan adayları belli oldu İstanbul’da Anadolu Yakası’ndan 9 Avrupa Yakasında da 16 olmak üzere değişime gidilen 25 AK Parti İlçe Başkanları için belirlenen isimler AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından açıklandı.