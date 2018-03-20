‘Cesur yüreği’ kaybettik

BUGÜN NELER OLDU

EskiBakan Hasan Celal Güzel (73), dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Bir süredir nakil beklediği bilinen Güzel'in ölüm nedeni börek yetmezliği olarak açıklandı. Hasan Celal Güzel için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devlet töreni düzenlenecek. Güzel'in cenazesi Hacı Bayram Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek. Taziye ziyaretinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu," Özellikle 28 Şubat sürecinde o dik duruşunu da hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.Denizli'de özel bir hastanede tedavi gören Güzel, Ankara'ya gönderildi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güzel'in Ankara'da tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, karaciğer, böbrek ve kalp yetmezliği tanısı konulan Güzel'e antibiyotik tedavisi uygulandığı belirtildi. Güzel'in ağır akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği nedeniyle 06.15'te hayatını kaybettiği belirtildi.Güzel'invefatı sonrası devletin farklı kademelerinden başsağlığı mesajları geldi. Başbakan Binali Yıldırım, yayımladığı mesajda Güzel'in "Entelektüel birikimiyle milletin gönlünde son derece saygın bir yer edindiğini" belirterek, "Ciddi bir devlet adamı, samimi bir vatansever ve yüksek insani değerlere sahip bir siyasetçiydi" ifadelerine yer verdi.Özellikle28 Şubat sürecinde o dikduruşunu da hiçbir zamanunutmayacağız. O zaman kendisininduruşmalarına katılırdımve o zor şartlarda bilegörüşünden, düşüncelerindenhiç taviz vermezdi. O dikduruşu, her zaman sergilerdi.Yüreği hep memleketiçin çarpıyordu. Hiç unutulmayacakmücadelelerverdi. Siyasi yönü bir tarafa,28 Şubat döneminde yiğitliğiylecüssesinin heybetindengelen 'Tank Hasan' tabiriyledemokrasi mücadelesi verdi.Hasan CelalGüzel Bey'in vefatını derin birüzüntüyle öğrendim. Rabbimgani gani rahmet eylesin.Hepimizin başı sağ olsun. Hakve dava şuuruyla millet vememleket için yaptığı güzelhizmetler hiçbir zaman unutulmayacak"ifadelerini kullandı.Eskibakanlardan Hasan Celal Güzel; 1945'te Gaziantep'te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çeşitli ekonomik ve sosyal sektörlerde uzman yardımcısı, uzman ve sektör sorumlusu olarak çalıştı. Başbakanlık Müşavirliği yaptı. 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli rol oynadı. 1983 yılında otuz sekiz yaşında Türkiye'nin en genç başbakanlık müsteşarı oldu. Çeşitli üniversitelerde, öğretim görevlisi olarak hizmet verdi ve akademik çalışmalar yaptı. 1986 yılında ara seçimlerde Anavatan Partisi'nden Gaziantep Milletvekili seçildi ve Turgut Özal hükümetinde devlet bakanı ve hükümet sözcüsü olarak görev aldı. 1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilerek Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı.Güzel, 28 Şubat sürecinde darbecilere karşı dik duruşuyla biliniyor. Hatta yaptığı bir konuşmasından dolayı kendisine "Tank Hasan" denilmeye başlanmıştı. 1998 yılında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve beraberindeki komutanları işaret eden Hasan Celal Güzel "İsmail Hakkı Karadayı veya başkaları halkın üzerine kendilerine emanet edilen silahları çevirmek isterlerse tankların üzerine çıkarım" diyerek cuntaya karşı çıkmıştı.