Cezaevindeki abisini ziyarete gitti, yakalandı

Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Vergi Müfettiş Yardımcısı 34 yaşındaki A.C., aynı suçtan tutuklu bulunan ağabeyini ziyarete gittiği cezaevinde yakalandı.

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklu olan 44 yaşındaki komiser H.C.'nin ziyaretine giden kardeşi A.C.'nin yapılan UYAP sorgusunda, aynı suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan A.C., Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve

Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerine teslim edildi.