CHP'den AK Parti'ye geçti

5 Ay önce CHP'den istifa ederek oğlu AK Parti Disiplin Kurulu üyesi Kayhan Kurt'un da siyasi söylemlerinden etkilenen baba Muhsin Kurt AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen törenle AK Parti'ye üye oldu.

Baba Kurt, "Ülkenin siyasi konjektürünü göz önünde bulundurarak ülke için yaptığı hizmetlerinde devamı adına AK Parti'ye geçiş yaptım. Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Başkan olduğu AK Parti'ye üye olmaya karar verdim. Bundan sonra Türkiye'nin 2023 vizyonu adına çalışma yapacağım"dedi.

Kurt'un yanı sıra daha önce farklı partilerde görev alan Yıldırım Yılmaz adlı bir kişide AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. Kurt ve Yılmaz'ın parti rozetlerini ise İl Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Berat Bıçakçı taktı.