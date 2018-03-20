Çocukları Hristiyanlaştırılan baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Azerbaycan vatandaşı olan Davut Aliev, 10 ve 12 yaşlarında olan kızlarının 7 yıl önce Köln Gençlik Dairesi tarafından elinden alındığını, çocuklarının geri verilebilmesi için elinden geleni yaptığını fakat başarılı olamadığını, yetkililerden yardım istediğini söyledi.

ÇOCUKLAR ELLERİNDEN ALINMIŞ

Eşiyle anlaşamadıkları için ayrıldıklarını söyleyen Aliev, daha sonra çocuklarının vekaletini aldığını fakat eşinin şikayeti üzerine çocuklarının Gençlik Dairesi tarafından elinden alındığını söyledi.

Davud Aliev, "4 yıl çocuklarımı bana göstermediler. Çocuklarımdan duydum ki çocuklarımı hristiyan yapmışlar vaftiz etmişler, başka bir dine inanıyorlar. Rica ediyorum bana yardım etsinler. Türk Cumhurbaşkanından ve Azerbaycan Cumhurbaşkanından ricam şu meselede bana yardım etsinler" dedi.

"MÜSLÜMAN ÇOCUKLARIMI HRİSTİYAN YAPMIŞLAR"

Çocuklarını sadece haftada 3 saat bir refakatçi eşliğinde görebildiğini belirten Aliev, "Büyük kızımla konuştuğum zaman bir heykel vardı eğildi haç işareti yaptı. Sordum ona bunu niye yapıyorsun? Dedi 'bize bunu öğretmişler, kiliseye götürdüler, vaftiz ettiler, biz bu dine inanıyoruz' dedi. Yani müslüman çocuklarımı hristiyan yapmışlar" şeklinde konuştu.

Çocuklarının Türkçe'yi unuttuklarını söyleyen Davud Aliev, Almanca anlaşmak zorunda kaldıklarını söyledi.